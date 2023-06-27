Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев посетит «День сибирского поля» на Алтае

День сибирского поля 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

28 и 29 июня в Алтайском крае состоится Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля». Почетным гостем мероприятия станет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает amic.ru со ссылкой на региональные власти.

Патрушев примет участие в форуме вместе с губернатор региона Виктором Томенко, а также полномочным представителем президента в СФО Анатолием Серышевым. В рамках визита министра обсудят подготовку к уборочной компании, развитие молочного животноводства и другие важные вопросы отрасли. В рамках форума пройдут семинары, круглые столы и различные встречи.

Ранее «Комсомолка» публиковала подробную афишу мероприятия. Ожидается, что на традиционный форум в этом году приедут более 300 участников.