В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который зарезал подростка

Суд вынес приговор жителю Рубцовска, который в ноябре 2022 года нанес смертельный удар острым предметом 17-летнему подростку Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд вынес приговор жителю Рубцовска, который в ноябре 2022 года нанес смертельный удар острым предметом 17-летнему подростку. Наказание составило 12 лет строго режима. Об этом сообщает «Банкфакс».

В ходе следствия было установлено, что 35-летний житель Рубцовска во время застолья со знакомыми поссорился с 17-летним парнем. В ходе конфликта мужчина нанес несовершеннолетнему удар острым предметом. В результате 17-летний парень скончался.

Отмечается, что нападавший уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. В этот раз он приговорен к 12 годам строго режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Кроме этого, в пользу матери погибшего с мужчины будет взыскано 1,7 млн рублей.

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