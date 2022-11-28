«Был хорошим парнем и прекрасным другом»: на Алтае 17-летнего подростка зарезал пьяный рецидивист

Обвиняемого заключили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летнему жителю Алтайского края предъявили обвинение в убийстве 17-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе СУ СК и прокуратуры региона, между погибшим и обвиняемым произошел конфликт.

По данным следкома 26 ноября в одном из домов компания знакомых устроила алкогольные «посиделки». В какой-то момент 35-летний участник застолья начал словесно ругаться с 17-летним подростком, которые тоже находился в доме. В какой-то момент обвиняемый перешел от слов к делу, схватил нож и ранил подростка. Парня доставили в больницу, но спасти его не удалось.

- Известно, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против личности, однако на путь исправления не встал. По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в следкоме.

Следователи и криминалисты проводят расследование и собирают доказательства по делу. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы с ограничением на срок до двух лет.

В соцсетях появилось множество комментариев, в которых знавшие подростка выражают соболезнования в связи с его гибелью. Как рассказал «Комсомолке» один из его знакомых, парень был очень хорошим человеком и прекрасным другом.

- Когда была возможность, помогали друг другу. Он был самостоятельным. О его смерти я узнал от знакомых, и то до конца не верил, что его убили, - поделился знакомый погибшего Евгений.

Ход уголовного дела контролирует прокуратура Алтайского края.

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