В Барнауле создадут 800 дополнительных мест в первых классах к новому учебному году

Вопрос с зачислением детей в первый класс остается на особом контроле в администрации Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации города Барнаула прошло совещание, на котором обсудили организацию второго этапа приема детей в первые классы. Провел совещание заместитель главы города по социальной политике Александр Артемов. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В ходе совещание поднимался вопрос об увеличении мест в школах. Как отметила Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию, к новому учебному году в городе появится дополнительно 800 мест в первых классах. Также планируется открытие новой школы № 138 в поселке Спутник. Для первоклассников Индустриального района проработан вопрос их подвоза к школам № 114 и № 84.

Было отмечено, что родители могут сами следить за наличием свободных мест в школах через сайт учебного заведения, портал образовательных услуг или через обращение в комитет по образованию.

По поручению администрации города вопрос с зачислением детей в первый класс остается на особом контроле.

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