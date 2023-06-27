«Снилось, что написал хорошо». Мультибалльники из Барнаула рассказали, как сдали ЕГЭ на 200 баллов

В Барнауле по результатам ЕГЭ два 11-классника стали мультибалльниками Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле по результатам ЕГЭ два 11-классника стали мультибалльниками – они набрали максимум сразу по двум предметам. Выпускники рассказали «Комсомолке» о секретах подготовки к экзаменам.

«Старался не заучивать, а понимать»

Выпускник барнаульской школы №127 Андрей Седов еще в 8 классе решил, что пойдет по стопам родителей и посвятит свою жизнь медицине. Его папа и старший брат – торакальные хирурги, мама – фельдшер-лаборант. Поэтому, несмотря на то, что Андрей учился в классе с социально-экономическим уклоном – туда он пошел за компанию с друзьями, на ЕГЭ сдавал химию и биологию для поступления в медицинский вуз.

Андрей планирует связать свою жизнь с медициной Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Целенаправленно начал готовиться к экзаменам в 11 классе, хотя до этого поднаторел в олимпиадах по естественнонаучным предметам. Подготовка была как у всех – курсы, репетиторы, десятки часов над решением пробных тестов. Говорит, что старался не заучивать, а понимать, хотя над ботаникой пришлось попотеть и что-то все же зазубрить. К счастью – в его варианте она не попалась.

Первым предметом по расписанию была химия. За день до дня Х Андрей повторял самые сложные моменты. Закончив, решил лечь спать пораньше – около 11 вечера. Однако волнение не давало сомкнуть глаз, пришлось поворочаться какое-то время. И все же немного подремать перед экзаменом удалось.

Перед биологией волновался еще сильнее – казалось, что этот предмет знает хуже. Но, видимо, усталость сыграла свою роль, и в ночь перед экзаменом получилось уснуть без проблем.

– Когда зашел в аудиторию, волнение улетучилось. Организаторы были очень доброжелательные. На обоих предметах я использовал все время, которое отводилось на экзамен – 3 часа 55 минут на биологии и 3 часа 30 минут на химии. Все перепроверял, – говорит выпускник.

Кстати шпаргалки Андрей не писал даже для самоуспокоения. И хоть он и вышел из аудитории с уверенностью, что справился хорошо, волнение за результат было.

– Мне снились кошмары. Якобы русский я сдал всего на 52 балла, а биологию, наоборот, снилось, что написал хорошо – на 82. Но этот сон меня пугал еще больше, я боялся, что реальный результат окажется хуже сна, – поделился Андрей.

К счастью, сны врут, а вот цифры нет. 11-классник получил по сотне на химии и биологии, а также набрал 87 баллов по русскому языку. Андрей Седов будет поступать в Алтайский государственный медицинский университет, а со специальностью планирует определиться позже.

«Когда узнал результат – застрясло»

Другой барнаульский мультибалльник, выпускник лицея №112 Владимир Русалеев хоть и считает, что у него математический склад ума, сдал на максимум не только профильную математику, но еще и русский язык.

Владимир намерен отправиться на учебу в другой город Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В день перед экзаменами использовал другую тактику – не учил до последнего, а отдыхал.

– В последний день нет смысла готовиться, лучше расслабиться, отдохнуть. Я вот пошел гулять с друзьями – полдня на улице провел с друзьями, чтобы отвлечься. Не надо напрягаться голову, чтобы прийти на экзамен уставшим. А еще важно перед экзаменом хорошо поспать, хотя бы постараться. В идеале часов 8, - говорит Владимир.

А вот в ритуалы – будь то звать халяву или класть пятачок под пятку – юноша не верит. Считает, что надо надеяться не на талисманы, а на себя. Хотя максимальных результатов Владимир не ждал, но ставил высокую планку – 90+ по всем предметам.

– Когда опубликовали результаты по математике, я гулял на улице. Удивился 100 баллам, но воспринял это спокойно. А вот когда узнал результат по русскому – меня застряло, я был в шоке. Побежал рассказывать родителям – они тоже очень обрадовались. Теперь остается дождаться баллов по информатике, - говорит выпускник.

Владимир планирует связать свою жизнь с IT. С вузом еще не определился, но намерен отправиться на учебу в другой город.

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