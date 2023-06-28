В Барнауле 30 июня пройдет фестиваль уличного кино

Зрителям на экране покажут фильмы, которых нет в открытом доступе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 30 июня в парке «Арлекино» пройдет фестиваль уличного кино. Зрителям на экране покажут уникальные фильмы, которых нет в открытом доступе. Об этом сообщает «Катунь 24».

Мероприятие начнется в парке «Арлекино» (г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а) 30 июня в 18:00. Вход на фестиваль свободный. Зрителям покажут уникальные фильмы, после чего можно будет проголосовать за наиболее понравившуюся картину. Свой голос нужно будет отдать в необычной форме - светом фонарика.

Фестиваль уличного кино проходит по всей стране с 1 июня по 30 сентября. Всего его участниками станут более 1000 населенных пунктов России.

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