Новый фильм Marvel показывают в барнаульских кинотеатрах в обход лицензии

На большом экране можно посмотреть фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле не так давно прошла грандиозная премьера долгожданного продолжения фильма «Аватар». Барнаульцы выстраивались в длинные очереди у билетных касс, хотя фильм показывали без лицензии. А в начале марта стало известно, что кинотеатры вновь организуют «подпольный» просмотр голливудских кинолент. Подробнее – в материале «Комсомолки».

В Барнауле с начала марта в сетях «Пионер» и «Киномир» начали показывать очередной фильм вселенной Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Кинокартина является третьей частью истории о бывшем мелком преступнике Скоте Лэнге, который стал обладателем костюма, позволяющего превращаться в гиганта или, наоборот, лилипута ростом с насекомое. Персонаж супергеройской саги за свои особенности получил название «Человек-Муравей». Вместе с ним на экранах появляется и Оса – дочь известного физика и энтомолога Хэнка Пима, который и разработал уникальные костюмы, нарушающие законы физики. Объединившись, Муравей и Оса должны вновь спасти мир!

В Барнауле фильм показывают в двух сетях – «Пионер» и «Киномир». Информация о фильме и расписание сеансов, как и в случае с «Аватаром», появилось не на официальных сайтах, а в группе «Тот самый фильм» в Вконтакте. По всей видимости, «Киномир» вновь лишь сдает залы в аренду и не имеет прямого отношения к незаконным кинопоказам.

Из сообщений в группе следует, что показы организованы не только в Барнауле, но и Бийске, а также в Новосибирске. Стоимость билетов – от 250 до 600 рублей. Дисконтные карты, пригласительные, сертификаты и другие льготы при покупке билетов на данный фильм не действуют!

К слову, на этой неделе стартует еще один кинопоказ мировой премьеры – на больших экранах покажут фильм «Крид 3». В центре картины - сын известного боксера Аполло Крида, который стал первым серьезным противником и впоследствии лучшим другом Рокки Бальбоа на ринге. Расписание пока не опубликовано, но премьера назначена на 16 марта.

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