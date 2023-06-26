«День сибирского поля-2023»: более 300 участников, инновации и круглые столы

На форуме можно будет увидеть сельхозтехнику в действии Фото: Олег УКЛАДОВ

28 и 29 июня в Алтайском крае пройдет межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля – 2023». На него съедутся аграрии со всей страны, чтобы обменяться опытом и представить новейшие достижения и передовые технологии сельского хозяйства. Традиционной площадкой форума является Сибирский агропарк, расположенный на 37 километре Павловского тракта.

Об участниках

В форуме будут участвовать заводы сельхозмашиностроения Алтайского края и аграрные компании, связанные с сельским хозяйством не только нашего региона, но и других. Планируется, что на мероприятие прибудут представители более 300 организаций, в том числе из других стран, в частности из Беларуси.

Сергей Серов, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии ранее посетил выставку «Белагро-2023» и рассказал о партнерстве с республикой, а также подчеркнул важность этого партнерства.

- Республика Беларусь для нас – стратегически важный партнер по экспорту. По объемам внешнеторгового оборота в целом это второй показатель после Казахстана. Для нас это очень важно. Несмотря на санкционное давление, в текущем году на техническое перевооружение отрасли потрачено 22 млрд рублей, более 40% от этого объема приходится на технику, произведенную в Республике Беларусь. Закуплено более тысячи единиц современной техники, из них свыше 120 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и более 140 тракторов из братской республики, - рассказал депутат. - Техника белорусского производства на протяжении многих лет пользуется устойчивым спросом у алтайских аграриев. Зерноуборочные комбайны АО «Гомсельмаша» и тракторы Минского тракторного завода наряду с отечественной техникой составляют основу сельскохозяйственного парка Алтайского края. За долгие годы сотрудничества белорусская техника доказала свою надежность и качество и оказалась востребована у аграриев региона.

Большие возможности

Агорофорум открывает большие возможности для компаний - участники смогут познакомиться со всем спектром предложений для ведения аграрного производства, от запчастей и расходных материалов до энергонасыщенной современной сельхозтехники. Также на форуме представят решения для цифровизации сельхозпроизводства.

Посетители оценят в действии посевную, кормозаготовительную, почвообрабатывающую технику, а также машины для защиты растений. Помимо этого, на форуме будут представлены семена, средства защиты растений, удобрения и биопрепараты.

Кроме проверенных временем машин и агрегатов, каждая вторая компания представит новинки и модернизированные образцы техники. Например, «Комплекс Агро» покажет дождевальную машину собственного производства. Такую технику на Алтае еще не выпускали. Особую актуальность поливочная техника приобретает во время засухи.

Более 20 предприятий сельскохозяйственного и лесного машиностроения региона представят свыше 180 экспонатов Фото: Олег УКЛАДОВ

Природное испытание

Этот год стал настоящим испытанием для аграриев Алтайского края. Жара и нехватка дождей могла уничтожить весь урожай. Сергей Серов прокомментировал опасения жителей и партнеров:

- Ситуация сложная, но не критическая. Кроме того, аграрии в срок провели весь комплекс агротехнических мероприятий, в том числе по внесению удобрений. Поэтому считаю, что делать окончательные негативные выводы преждевременно, так как уборочная и кормозаготовительная кампании еще впереди. Если верить прогнозам синоптиков, скоро в край придут долгожданные для аграриев дожди, очень их ждем и надеемся, что они смогут улучшить сложившуюся непростую ситуацию, - рассказал депутат.

Выставка животных

Выставка племенных животных – одно из самых ярких событий агрофорума. Это каждый раз подтверждает поток посетителей на площадке.

В этом году в выставке участвуют девять племенных хозяйств края, которые занимаются разведением молочных пород скота и семь хозяйств, которые занимаются мясными породами. Планирующие приобрести животных, смогут пообщаться со специалистами регионального центра сельхозконсультирования и обсудить все тонкости покупки, а также получить рекомендации по породам. Тут же будет размещена площадка, на которой будут представлены товары для животноводства: корма, ветеринарные препараты и проч.

НЕ ПРОПУСТИ!

Главные события «Дня Сибирского поля»

28 июня с 8.30 посетители смогут познакомиться со стендами и площадками форума, также в это время начнет свою работу выставка-ярмарка региональных брендов «Алтайские продукты. +100 к здоровью!».

В 10.00 состоится торжественное открытие форума и вручение государственных наград представителям АПК.

На мероприятии запланировано множество конференций и круглых столов, на которых участники обсудят важные для аграриев, вопросы.

29 июня в 17:00 организаторы подведут итоги форума и завершат его работу.

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