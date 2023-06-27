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НовостиЗвезды27 июня 2023 7:28

Алтайский губернатор назвал имена артистов, которые приедут на «Шукшинские дни»

Фестиваль пройдет с 18 по 22 июля
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Памятник Шукшину

Памятник Шукшину

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал имена артистов, которые посетят «Шукшинские дни на Алтае». Традиционный фестиваль пройдет с 18 по 22 июля, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Фестиваль стартует в Барнауле у памятника Василию Шукшину, а финальный день пройдет на родине актера, писателя и режиссера – в селе Сростки.

- В фестивале поучаствуют народная артистка РСФСР Ирина Купченко, народная артистка России Ольга Прокофьева, заслуженные артисты Борис Галкин и Полина Агуреева, актер театра и кино Игорь Петренко, - отметил губернатор.

Программа уже утверждена, в неё вошли больше 60 мероприятий, в том числе конкурсные показы фильмов, дискуссии, мастер-классы, лекции и так далее. В этом году в программе есть и документальное кино.