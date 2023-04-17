Стала известна предварительная программа «Шукшинских дней на Алтае»

Финальный день фестиваля традиционно пройдет в селе Сростки Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» состоится с 18 по 22 июля. В минкульте региона представили предварительную программу масштабного мероприятия.

Программа фестиваля очень насыщенная. Основные мероприятия состоятся на площадках девяти муниципальных образований региона. В предварительный перечень уже включили более 50 событий. Старт фестивалю дадут 18 июля у памятника Василию Шукшину в Барнауле, а вечером в этот же день по «красной дорожке» пройдут все гости и участники Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и XXV Шукшинского кинофестиваля. Почетный гость в этом году – старшая дочь Василия Макаровича – Екатерина.

В минкульте края отметили, что в программу фестиваля внесли изменения. В этот раз вместе с мероприятиями для зрителей (показы фильмов и творческие встречи с кинематографистами) впервые организуют деловую программу кинофестиваля, которая пройдет 19 и 20 июля в Барнауле.

– В рамках деловой программы запланированы: стратегическая сессия, публичные лекции, мастер-классы, дискуссии и другое, – отметили в ведомстве.

В этом году Шукшинский кинофестиваль будет включать три конкурсных программы: полнометражного игрового, короткометражного игрового и впервые за долгое время - документального кино. Показы программ и встречи с кинематографистами проведут в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби и райцентре Алтайское. Кроме этого, планируется представить зрителям две спецпрограммы - «Снято в Сибири» и «Снято на Алтае», в рамках которых также пройдут встречи с авторами фильмов.

Не менее интересным будет и круглый стол, посвященный творчеству Шукшина в современном культурном и образовательном контексте. В мероприятии будут участвовать Екатерина Шукшина, а также алтайские ученые. Обсуждение планируют провести в Алтайском гуманитарно-педагогического университете имени В.М. Шукшина в Бийске.

Финальный день фестиваля традиционно пройдет в селе Сростки. Там также многим уделять жителей и гостей Алтайсокго края. В программе всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики», фестиваль пирога, региональный фестиваль сценического воплощения Шукшинской прозы «Характеры», а также фестиваль народного творчества «Правда Шукшина». Кроме того, гостей ждут в зданиях Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина. Там проведут экскурсии, мастер-классы и презентуют новые выставочные проекты.

В 16 часов 22 июля на горе Пикет начнется заключительная программа «Шукшинских дней на Алтае» и закрытие XXV Шукшинского кинофестиваля.

Подробная программа фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» будет известна позднее.

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