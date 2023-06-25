Прокуратура и СК проводят проверку после нападения алабая на подростка в Бийске

Собаку поймали полицейские Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители проводят проверку после нападения алабая на 14-летнего мальчика в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Напомним, мальчик рыбачил на берегу реки, когда собака вцепилась в область его левого предплечья. Ребенку оказали помощь медики, а собаку поймали полицейские.

После случившегося прокуратура Бийска оценит как органы местного самоуправления соблюдают законодательство об обращении с безнадзорными животными и выяснят, был ли у алабая хозяин.

Проверку проводит и краевой следком. По ее результатам примут процессуальное решение