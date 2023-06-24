Алабай в Бийске набросился на подростка, который рыбачил на берегу

Медики обработали рану и наложили асептическую повязку Фото: Олег УКЛАДОВ

24 июня в Бийске собака породы алабай набросилась на 14-летнего подростка, сообщается в ТГ-канале городской станции скорой медпомощи.

Мальчик рыбачил на берегу реки, когда собака вцепилась в область левого предплечья. После нападения школьник пришел домой, а его родственники вызвали полицию и «скорую».

- Медики обработали рану и наложили асептическую повязку, - сообщил врач ССМП Иван Анисимов.

Полицейские поймали собаку, однако кто является ее хозяином, не известно. Возможно, пес сорвался с цепи.

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