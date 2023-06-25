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НовостиОбщество25 июня 2023 6:35

Из Барнаула начался юбилейный крестный ход в Коробейниково

Автомобилистов просят быть внимательными
Герман Архаров
Крестный ход

Крестный ход

Фото: Олег УКЛАДОВ

25 июня от здания Покровского Кафедрального собора в Барнауле стартовал крестный ход в село Коробейниково. Об этом пишет мэрия

От собора участники направились по улице Никитина до пересечения с проспектом Красноармейским. Затем колонна пойдет до улицы Аванесова, потом до Змеиногорского тракта и далее по маршруту. Завершится крестный ход в селе Коробейниково, участники идут к чудотворному образу Казанской Божией Матери

Крестный ход проводят уже в 25 раз. Подробнее о нем можно прочитать здесь.