Из Барнаула начался юбилейный крестный ход в Коробейниково

Крестный ход Фото: Олег УКЛАДОВ

25 июня от здания Покровского Кафедрального собора в Барнауле стартовал крестный ход в село Коробейниково. Об этом пишет мэрия

От собора участники направились по улице Никитина до пересечения с проспектом Красноармейским. Затем колонна пойдет до улицы Аванесова, потом до Змеиногорского тракта и далее по маршруту. Завершится крестный ход в селе Коробейниково, участники идут к чудотворному образу Казанской Божией Матери

Крестный ход проводят уже в 25 раз. Подробнее о нем можно прочитать здесь.