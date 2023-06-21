Крестный ход Барнаул-Коробейниково 2023. Памятка путникам

По традиции шествие возглавит схимонах Иоанн, который в конце прошлого года отметил 80-летний юбилей Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 25 июня из Барнаула в село Коробейниково Усть-Пристанского района, где находится чудотворная икона Казанской Божией матери, отправится Всероссийский крестный ход. Крестоходцы с молитвой преодолеют 250 километров. Шествие начнется от Покровского Собора в Барнауле после ранней литургии.

«Поиск потерянного рая»

Предполагаемый маршрут крестного хода: Барнаул – Бураново - Калманка (за селом) – Белояровка – Алейск - Усть-Пристань - озеро недалеко от села Елбанка - Коробейниково.

- В этом году возвращаемся к традиции идти по федеральной трассе, как было до пандемии (во время ковида передвигались окольными тропами, - прим. авт.), – рассказали в Алтайской Митрополии.

У каждого крестоходца свои проблемы, скорби, просьбы, надежды. Просят о мире, здоровье, о семье, детях, об оставлении грехов и спасении души и т.д.

«И по вере каждому дается. И еще одна у крестного хода сверхважная цель – непрестанная соборная молитва о России», – говорится на сайте Алтайской Митрополии.

- Крестный ход - это поиск потерянного рая, это уникальная возможность пострадать, потерпеть неудобства во благо спасения души, - сказал Митрополит Сергий, благословляя православное шествие.

Среди участников Крестного хода будут 60 паломников из Междуреченска, 40 из Томска, возможно, примет участие в шествие и знаменитый путешественник Федор Конюхов (отец Федор).

- Съезжаются люди со всей необъятной матушки Родины, чтобы вознести молитву о мире и сохранении мира на всей земле, - отметил диакон Константин Филатов, ответственный за организацию и проведение Всероссийского крестного хода «Барнаул- Коробейниково».

Что взять с собой и к чему быть готовым

В нынешнем юбилейном крестном ходе ожидается двухразовая трапеза (будут две полевых кухни), за исключением стоянки на берегу озера за селом Елбанка (там будет только кипяток).

С собой желательно иметь все необходимое в недельном походе с ночлегами палатку, спальник, коврик кружку, миску, ложку, фляжку (пластиковую бутылку для воды), плащ-накидку от дождя, широкополую шляпу от солнца, сменные шерстяные носки, удобную (разношенную) просторную обувь, медикаменты для личного употребления, средства от насекомых. Нужно быть готовым к многочасовым переходам под палящим зноем или проливным дождем.

По всем вопросам организации крестного хода обращаться по e-mail: kon-filatov@yandex.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как я шла в крестном ходе

Корреспондент алтайской "Комсомолки" участвовала в традиционном паломничестве к Коробейниковской икон (подробнее)