Режим повышенной готовности сняли в барнаульском Затоне

Режим ввели 16 июня в связи с подъемом уровня воды Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском микрорайоне Затон сняли режим повышенной готовности к паводку в связи со стабилизацией гидрологической обстановки, сообщили в мэрии.

По данным на утро 23 июня, уровень воды в Оби за сутки упал на 17 см и составил 530 см. Сейчас в Затоне частично подтоплены 21 земельный участок и несколько дорог. На остров Шубинский ограничено движение (только по понтонному мосту). Ситуация находится на контроле властей.

Напомним, режим повышенной готовности ввели 16 июня в связи с подъемом уровня воды.