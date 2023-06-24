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НовостиОбщество24 июня 2023 3:17

Режим повышенной готовности сняли в барнаульском Затоне

Уровень воды в Оби упал на 17 см
Александра Сапожкова
Режим ввели 16 июня в связи с подъемом уровня воды

Режим ввели 16 июня в связи с подъемом уровня воды

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском микрорайоне Затон сняли режим повышенной готовности к паводку в связи со стабилизацией гидрологической обстановки, сообщили в мэрии.

По данным на утро 23 июня, уровень воды в Оби за сутки упал на 17 см и составил 530 см. Сейчас в Затоне частично подтоплены 21 земельный участок и несколько дорог. На остров Шубинский ограничено движение (только по понтонному мосту). Ситуация находится на контроле властей.

Напомним, режим повышенной готовности ввели 16 июня в связи с подъемом уровня воды.