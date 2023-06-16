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НовостиОбщество16 июня 2023 9:34

В барнаульском Затоне из-за паводка ввели режим повышенной готовности

Уже подтоплены девять земельных участков и один участок дороги
Вера Березовская
Для контроля за ситуацией развернули опергруппу

Для контроля за ситуацией развернули опергруппу

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском микрорайоне Затон из-за паводка ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По последний данным, вода до критической отметки еще не поднялась. Уровень Оби составляет 540 см, а для Затона критическая точка находится на 560 см.

На территории района для контроля за ситуацией развернули опергруппу и аварийно-спасательное формирование городского управления ГОЧС.

Уже подтоплены девять земельных участков и один участок дороги. Ограничено движение на остров Шубинский – есть альтернативный проезд по понтонному мосту. Подтопленных жилых домов на территории Затона – нет.