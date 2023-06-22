В Барнаул приехала семья поэта Роберта Рождественского

Екатерина Рождественская с дочерью. Фото: Минкультуры АК

Алтайский край встречает гостей литературного фестиваля Роберта Рождественского. Как сообщили в Минкультуры региона, 22 июня в Барнаул прилетели его дочь Екатерина, внуки Дмитрий и Данила, а также внучка Полина.

Помимо семьи Рождественского краевая столица принимает писательскую делегацию, в состав которой вошли:

- Игорь Панин (г. Москва),

- Миясат Муслимова (Дагестан),

- Лада Пузыревская (г. Новосибирск),

- Карина Сейдаметова (г. Москва),

- Мария Семенова (г. Санкт-Петербург),

- Андрей Тимофеев (г. Москва).

А в концерте на фестивале примут участие певица Мариам Мерабова, вокальная группа «Квартет ПРО», певица Инна Рудник, актер Евгений Волков и певец Сергей Волчков.

22 июня в Барнауле пройдет Межрегиональный семинар молодых литераторов, а в библиотеке Алейска пройдет творческая встреча с писателями, которые принимают участие в фестивале. Уже завтра, 23 июня, в барнаульском кинотеатре «Мир» покажут фильм Екатерины Рождественской «Семь мгновений Роберта Рождественского».

Финал фестиваля по традиции пройдет на родине поэта в селе Косиха.

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