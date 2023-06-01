Программа фестиваля Роберта Рождественского на Алтае 2023

Фестиваль пройдет с 20 по 24 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

Литературный фестиваль Роберта Рождественского пройдет с 20 по 24 июня в Алтайском крае. «Комсомолка» подготовила подробную программу мероприятий.

Несмотря на то, что фестиваль позиционируется именно как литературный, он включает в себя не только мероприятия, связанные с популяризацией поэзии Рождественского, но и музыки, народного творчества, ремесел, спорта и культуры в целом.

Главными местами притяжения станут Барнаул, Алейск и, конечно же, малая Родина Роберта Ивановича – Косиха.

20 июня

В этот день состоится торжественное открытие фестиваля. Все мероприятия пройдут в стенах ГМИЛИКи (ул. Льва Толстого, 2).

11.00 - Просветительная программа «Радиус действия. Жизнь и творчество советского поэта Р.И. Рождественского».

12.00 - Демонстрация клипов творческой лаборатории «Видеопоэзия» на стихи Р.И. Рождественского.

13.00 - Видеоподборка «Песни на стихи Роберта Рождественского».

21 июня

Этот день будет посвящен литературе. Специальную программу в честь 100-летия Расула Гамзатова, подготовил коллектив библиотеки имени Шишкова (ул. Молодежная, 5). «При чем здесь Роберт Рождественский?», - спросите вы. Все очень просто: они были друзьями, и Роберт Иванович переводил поэзию Гамзатова.

18.00 - Литературно-музыкальная программа «Я-здесь. Я–всюду и всегда...» представит председатель дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова (г. Махачкала).

22 июня

9.00 - Открытие Межрегионального семинара молодых литераторов (парк-отель «Чайка», ул. Пионерская Долина, 4).

10.00 - Встреча с книгой Р.И. Рождественского «Алешкины мысли» (Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской, пр. Строителей, 21).

16.00 - В Центральной библиотеке Алейска состоится творческая встреча с писателями Ладой Пузыревской(Новосибирск), Игорем Паниным (Москва) (ул. Комсомольская, 119).

23 июня

В этот день в Барнаул уже прибудут почетные гости фестиваля.

14.00 - Презентация документального фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» с участием дочери поэта Екатериной Рождественской (кинотеатр «Мир»).

17.00 - Творческая встреча с писателями Ладой Пузыревской и Игорем Паниным. (Библиотека имени Шишкова, ул. Молодежная, 5).

18.30 - Концерт «В каждой песне я вновь оживу…» с участием Мариам Мерабовой, Сергея Волчкова, Инны Рудник, группы «Квартет ПРО», а также симфонического оркестра филармонии (ул. Ползунова, 35).

24 июня

В заключительный день фестиваля все действо переместится в село Косиха.

10.00 - Начало экскурсий по Мемориальному музею Роберта Рождественского, Косихинской модельной мемориальной районной библиотеки и Косихинскому районному краеведческому музею (ул. Рабочая, 1, ул. Советская, 18).

10.00 - Открытие выставки «Дело было в Литинституте: студенческие годы Роберта Рождественского и Аллы Киреевой» (документы и фотографии из фонда ГМИЛИКА и архива Литературного института им. А.М. Горького). Презентация седьмого выпуска Поэтической серии Мемориального музея Рождественского «Мы – всегда продолженье…» (Стихи о семье) (ул. Советская, 18).

Параллельно с этим открываются различные тематические творческие площадки на Яру Любви:

11.00 - Межрайонный песенный фестиваль «Песни главные есть в судьбе любой».

13.00 - Начало фестиваля «Улица Советская»;

– Поэтический фестиваль «Надо собственною жизнью доказать свои стихи»;

– Интерактивная площадка литературных чтений Алтайского края «Литературный квартал»;

– Поэтическая площадка для детей «Алёшкины мысли».

17.00- Заключительная концертная программа на главной сцене с участием почетных гостей, поэтов и артистов: Мариам Мерабовой, Сергея Волчкова, Инны Рудник, Евгении Волковой и группы «Квартет ПРО».

19.00 - Межрайонный рок-фестиваль «Товарищ время».

20.00 - Молодежная программа «Если вы есть – будьте лучшими» с участием ансамбля песни и танца «Солдаты удачи» 35-й ракетной Краснознамённой, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.