В Барнауле установили штрафы за неправильную парковку электросамокатов

Следить за соблюдением правил парковки электросамокатов будут представители мэрии и администрации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уже вступили в силу правила парковки электросамокатов. Теперь введены размеры наказаний для нарушителей. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Правила парковки электросамокотов в Барнауле предполагают, что это транспортное средство нельзя оставлять на газонах, клумбах, территориях мемориалов и скверов, на велодорожках и тротуарах, если проход сократится на ширину менее 2,5 метров. Также запрещено оставлять электросамокаты в местах, где они преграждают проход к социально-значимым объектам.

В Барнауле наказание за неправильную парковку электросамокатов установили через правила о благоустройстве города. Наказание назначено в виде штрафов. Для физических лиц - в размере от 500 до 3000 руб., а для юридических лиц - от 5000 руб. до 50 тыс. руб. Следить за правилами исполнения правил парковки электросамокатов будут представители мэрии и районных администраций.

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