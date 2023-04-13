В алтайской ГИБДД рассказали, как борются с нарушителями на электросамокатах

В Барнауле все больше людей ездят на самокатах Фото: Олег УКЛАДОВ

Все больше жителей Алтайского края ездят на электросамокатах. О том, как полицейские борются с нарушителями и что им может грозить, рассказал инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Иван Максимов.

С 1 марта в России вступили в силу обновленные правила дорожного движения. Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и некоторый другой транспорт относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ).

С начала 2023 года в Барнауле произошло одно ДТП с участием самоката, полицейские проводят профилактическую работу, чтобы не допускать подобных аварий.

– Сейчас у нас проходят профилактические акции по школам. Мы ежедневно посещаем от трех до пяти школ, раздаем буклеты, проверяем знания ПДД среди учащихся как начальных, так и старших классов. Также проводим беседы с родителями, педагогами, посещаем собрания, – отметил Иван Максимов.

Сотрудник ГИБДД напомнил, что максимальная скорость передвижения элеткросамокатов – не более 25 км/ч, а в жилых зонах – 20 км/ч, пересекать проезжую часть можно только пешком. Кроме того, на одном самокате нельзя ездить вдвоем.

Нарушения ПДД будут квалифицировать по ч. 2 ст. 12.29 КоАП. Например, за превышение скорости или езду вдвоем на электросамокате могут оштрафовать на 800 рублей.

За езду в нетрезвом виде придется заплатить уже 1000-1500 рублей (ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ). За причинение вреда здоровью человека легкой или средней тяжести по неосторожности грозит такой же штраф.

Добавим, что к административной ответственности могут привлечь людей, которым уже есть 16 лет. Более юным нарушителям выносят сигнальные листы, а затем информацию направляют в комитет по образованию, где принимают меры по профилактике и надзору.

Ранее мы писали о том, что с приходом весны в Алтайском крае традиционно увеличивается количество ДТП, потому что на дороги выезжают мотоциклисты, велосипедисты, а также люди на самокатах. В отличие от автомобилистов они могут получить более серьезные травмы даже в случае небольшой аварии. Например, достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а если нет шлема, то есть риски получить черепно-мозговую травму.

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