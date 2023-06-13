В Барнауле мотоциклист сбил женщину, идущую с ребенком

Мотоциклиста ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 12 июня в барнаульском поселке Октябрьский мотоциклист сбил женщину. Подробности этого ДТП рассказали в региональном управлении МВД.

Авария произошла в 20:05 на улице Рождественская, 41. По данным ГИБДД, мотоциклист сбил женщину 1981 года рождения. Пострадавшую госпитализировали. Личность байкера пока не установили, мужчину ищут.

В Telegram-канале «В курсе 22» пишут, что женщина шла по дороге вместе с ребенком, который не пострадал в результате этого ДТП. Кроме того, на кадрах видно, что перед аварией мотоциклист вставал «на дыбы».