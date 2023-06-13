Травмированного двухмесячного медвежонка спасли в Алтайском крае

Медвежонок Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае инспекторы по охотничьему надзору спасли травмированного медвежонка. Об этом в Telegram-канале рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Из-за травмы лапы медвежонок не мог передвигаться самостоятельно. Мамы рядом не было, поэтому животному грозила гибель и его изъяли из дикой природы.

Малыша отправили на лечение в общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». Оказалось, что травмы лапы не слишком серьезная, однако жить без помощи людей медежвонок сможет, когда станет старше.

Ранее мы рассказывали о том, что малыша доставили в Алтайском биосферный заповедник, где работает мини-приют для медвежат-сирот. Когда медвежонок повзрослеет, его планирует выпустить в дикую природу.