С 10 июня в Барнауле из-за работ на теплосетях перекроют ул. Витебскую

Улица Витебская будет перекрыта с 10 июня по 10 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 10 июня, в Барнауле начинается сложный этап работ на теплосетях по улице Витебской. Из-за этого необходимо перекрыть для движения транспорта улицу на месяц. Об этом сообщает СГК.

Улица Витебская будет перекрыта с 10 июня по 10 июля. За это время ООО «Строймонолит» проведет подключение к теплосетям ЖК «Мирный» по адресу: ул. Советской Армии, 75.

Всего же в период ремонтных работ СГК перекроют 7 участков дорог в городе. С их полным списком можно ознакомиться здесь. В ближайшее время также будет перекрыта ул. Веры Кащеевой. Работы на ней будут вестись с 15 июня по 15 июля.

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