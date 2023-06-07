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НовостиОбщество7 июня 2023 8:59

12 июня в Барнауле перекроют несколько дорожных участков из-за Дня России

Это связано с проведением праздничных мероприятий
Вера Березовская
На День России в Барнауле запланировали 76 мероприятий.

На День России в Барнауле запланировали 76 мероприятий.

Фото: Олег УКЛАДОВ

12 июня в Барнауле перекроют несколько дорожных участков в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 9.00 часов 10 июня до 15.00 часов 13 июня нельзя будет проехать по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Димитрова.

Помимо этого, с 8.00 до 23.00 12 июня будет ограничен проезд по улице Мерзликина от проспекта Социалистического до переулка Геблера.

Напомним, на День России в Барнауле запланировали 76 мероприятий.