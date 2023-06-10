В Барнауле в микрорайоне Затон закрыли дорогу на остров Шубинский

Дорога на остров Шубинский закрыта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Из-за подъема воды в реке Обь временно закрыли для проезда дорогу на остров Шубинский в микрорайоне Затон. Об этом сообщает администрация города.

Паводковая ситуация в микрорайоне Затон находится на контроле у администрации Центрального района Барнаула. Так как уровень в реке прибывал, то 9 июня было принято решение о закрытии дороги на остров Шубинский. Проезд перегородили бетонными блоками, установили знаки, запрещающие проезд.

В настоящее время движение транспорта и пешеходов проходит по понтонному мосту. Участников дорожного движения просят быть внимательнее.

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