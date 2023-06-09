В Барнауле из-за паводковой ситуации перенесли дату открытия городского пляжа

Отдых на городском пляже откладывается Фото: Олег УКЛАДОВ

9 июня в администрации города прошло заседание профильных комиссий, где обсуждалась ситуация с паводком и безопасностью на воде. В ходе работы было принято решение по городскому пляжу, его открытие отложили. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Причина переноса открытия пляжа связана с паводковой ситуацией. Как отмечается, сейчас в Оби уровень воды составляет 430 см, но при этом вода прибывает в среднем на 25 см в день. Это создает угрозу для отдыхающих, и время открытия пляжа отложили, пока не нормализуется уровень воды в реке. При этом пляж фактически полностью готов к работе.

Также было отмечено, что безопасными местами отдыха у воды в Барнауле можно считать 15 объектов – 8 пляжей и 7 открытых бассейнов. За качеством воды и соблюдением всех санитарных норм постоянно следят, проводятся анализы воды и песка.

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