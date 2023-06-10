Наградами федерального и регионального уровня награждены жители Алтайского края

Общее фото награжденных с губернатором Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Накануне Дня России в Правительстве Алтайского края губернатор Виктор Томенко вручил награды 43 жителям региона. Вручались награды федерального и краевого уровня. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края

Четыре человека были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Среди них Юрий Беляев – наладчик станков из Барнаула, Виктор Давыдов – тракторист из Бийска, Елена Зерницкая – зам главного врача Краевой больницы, Людмила Иванова – президент общественной организации «Вместе против рака».

Также четыре человека из награжденных удостоены высшей награды Алтайского края: орден «За заслуги перед Алтайским краем». Орденом первой степени награждены Юрий Кошелев – президент АО «Алтайвитамины», Борис Ларин – уполномоченный по правам человека. Орденом же второй степени награждены Сергей Десятов – руководитель творческого коллектива из ДК «Южный» и Степан Поспелов – руководитель антимонопольной службы края.

С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте Правительства региона.

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