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НовостиОбщество31 декабря 2022 8:17

Нескольким жителям Алтая вручили государственные награды

Указ подписал президент
Герман Архаров
Среди награжденных Галина Буевич

Среди награжденных Галина Буевич

Фото: Виталий БАРАБАШ

Нескольким жителям Алтайского края вручили государственные награды. Указ об этом 30 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени наградили прокурора Центрального района Барнаула Руслана Усвята и ректора Алтайского государственного института культуры Галину Буевич.

Кроме того, почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» удостоен Александр Пинзберг, технический директор АО Алтайского вагоностроения в Новоалтайске.