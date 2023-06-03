Пляжи и открытые бассейны 2023 в Барнауле: где можно искупаться летом

Жителям и гостям города рекомендуют купаться только на официальных пляжах Фото: Олег УКЛАДОВ

Настоящая жара пришла в Барнаул в первые летние дни. По прогнозам синоптиков температура на выходных поднимется выше 30 градусов. Городской пляж закрыт, вода еще не прогрелась, поэтому купаться в реках еще рано. Рассказываем, где можно искупаться летом, какие пляжи и открытые бассейны 2023 в Барнауле уже работают.

Комплекс открытых бассейнов «Пляж»

В комплексе расположено два бассейна: один для детей, второй для взрослых. В стоимость входит шезлонг, на территории комплекса работают бар и кухня. Рассчитан «Пляж» примерно на 500 человек.

Стоимость входа:

Взрослый – 700 руб.

После 18:00 – 350 руб.

Дети с 3-14 лет – 300 руб.

До 3 лет – бесплатно.

Время работы с 10:00-21:00

Адрес: ул. Ленинградская, 7

Парк-отель «Чайка» с летними бассейнами

Как и в «Пляже», в «Чайке» два бассейна, для взрослых и для детей, но принять в летнем бассейне могут чуть больше трехсот человек. Шезлонги входят в стоимость. На территории работает ресторанный комплекс и летний бар.

Стоимость входа:

Взрослый – 600 руб.

Дети с 5-10 лет – 300 руб.

До 5 лет – бесплатно

Время работы с 10:00 до 20:00

Адрес: пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 7

База отдыха «Эйлат» на оз. Варежка

На территории базы есть пляж, кафе и аренда беседок. В стоимость посещения входят шезлонги, водные горки для взрослых и детей, пляжный и водный волейбол. За отдельную плату можно прокатиться на катамаране – 200 руб.\20 мин., водном роллере - 300 руб.\10 мин. и на сапе – 300 руб.\30 мин. Беседку арендовать можно за 600 руб. + стоимость входа.

Стоимость входа:

Взрослый 500 руб.

Детский с 3-14 лет – 400 руб.

Пенсионеры – 400 руб.

Жители поселка Южный – 450 руб.

Бесплатно: участники СВО и их семьи

Адрес: оз. Варежка в пос. Южный, ул. Зоотехническая, 29В

Кемпинг-парк «Природа и человек»

Пока что на территории работает только пляж, искупаться в озере можно будет с 5 июня. В стоимость входного билета входят лежаки, зонтики, волейбольная площадка, питьевая вода, работает кафе.

До 5 июня стоимость входа:

Взрослые – 400 руб.

Дети с 5-12 лет и пенсионеры – 300 руб.

Дети до 5 лет – бесплатно.

С 5 июня стоимость может измениться.

Время работы: с 9:00 до 20:00

Адрес: оз. Пионерское, ул. Ленточный бор, 24

Развлекательный комплекс «ПЛАНЕТА Q»

На территории комплекса работает 7 бассейнов, из них 5 детских и 2 взрослых. Есть бар, тир, развлечения для детей. В стоимость входят шезлонги, сауна, раздевалки. Для детей проводят анимационную программу.

За дополнительную плату: тир, зорб, батуты, прокат надувных кругов и игрушек, гостиничные номера, баня с чаном, беседки разной вместимости.

Стоимость входа:

Взрослые - 800 руб., после 17 часов – 400 руб.

Дети с 3-12 лет – 300 руб.

До 3-х лет бесплатно

Адрес: ул. Байкальская, 47

ГОЧС рекомендует жителям и гостям города купаться только на официальных пляжах, оборудованных всем необходимым, а также там, где есть водно-спасательные посты.