Пляжи и открытые бассейны 2023 в Барнауле: где можно искупаться летом

Жителям и гостям города рекомендуют купаться только на официальных пляжах
Фото: Олег УКЛАДОВ
Настоящая жара пришла в Барнаул в первые летние дни. По прогнозам синоптиков температура на выходных поднимется выше 30 градусов. Городской пляж закрыт, вода еще не прогрелась, поэтому купаться в реках еще рано. Рассказываем, где можно искупаться летом, какие пляжи и открытые бассейны 2023 в Барнауле уже работают.
В комплексе расположено два бассейна: один для детей, второй для взрослых. В стоимость входит шезлонг, на территории комплекса работают бар и кухня. Рассчитан «Пляж» примерно на 500 человек.
Стоимость входа:
Взрослый – 700 руб.
После 18:00 – 350 руб.
Дети с 3-14 лет – 300 руб.
До 3 лет – бесплатно.
Время работы с 10:00-21:00
Адрес: ул. Ленинградская, 7
Как и в «Пляже», в «Чайке» два бассейна, для взрослых и для детей, но принять в летнем бассейне могут чуть больше трехсот человек. Шезлонги входят в стоимость. На территории работает ресторанный комплекс и летний бар.
Стоимость входа:
Взрослый – 600 руб.
Дети с 5-10 лет – 300 руб.
До 5 лет – бесплатно
Время работы с 10:00 до 20:00
Адрес: пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 7
На территории базы есть пляж, кафе и аренда беседок. В стоимость посещения входят шезлонги, водные горки для взрослых и детей, пляжный и водный волейбол. За отдельную плату можно прокатиться на катамаране – 200 руб.\20 мин., водном роллере - 300 руб.\10 мин. и на сапе – 300 руб.\30 мин. Беседку арендовать можно за 600 руб. + стоимость входа.
Стоимость входа:
Взрослый 500 руб.
Детский с 3-14 лет – 400 руб.
Пенсионеры – 400 руб.
Жители поселка Южный – 450 руб.
Бесплатно: участники СВО и их семьи
Адрес: оз. Варежка в пос. Южный, ул. Зоотехническая, 29В
Пока что на территории работает только пляж, искупаться в озере можно будет с 5 июня. В стоимость входного билета входят лежаки, зонтики, волейбольная площадка, питьевая вода, работает кафе.
До 5 июня стоимость входа:
Взрослые – 400 руб.
Дети с 5-12 лет и пенсионеры – 300 руб.
Дети до 5 лет – бесплатно.
С 5 июня стоимость может измениться.
Время работы: с 9:00 до 20:00
Адрес: оз. Пионерское, ул. Ленточный бор, 24
На территории комплекса работает 7 бассейнов, из них 5 детских и 2 взрослых. Есть бар, тир, развлечения для детей. В стоимость входят шезлонги, сауна, раздевалки. Для детей проводят анимационную программу.
За дополнительную плату: тир, зорб, батуты, прокат надувных кругов и игрушек, гостиничные номера, баня с чаном, беседки разной вместимости.
Стоимость входа:
Взрослые - 800 руб., после 17 часов – 400 руб.
Дети с 3-12 лет – 300 руб.
До 3-х лет бесплатно
Адрес: ул. Байкальская, 47
ГОЧС рекомендует жителям и гостям города купаться только на официальных пляжах, оборудованных всем необходимым, а также там, где есть водно-спасательные посты.