Самовольной признана стройка ретейл-парка в Барнауле

Ретейл-парк должен был строиться на правом берегу Оби Фото: Олег УКЛАДОВ

Ретейл-парк должен был появиться на правом берегу Оби, рядом с ТЦ «Леруа Мерлен». Стройку уже начали, однако в администрации города заявили о ее незаконности. Об этом сообщает «Толк».

Земельный участок, о котором идет речь, ранее принадлежал компании «АгроСервис». В этом году участок приобрела компания «Сити-Молл» и весной начала строительство ретейл-парка. Здесь планировалось построить 8 стеклянных одноэтажных зданий под выставочные центра, супермаркет «Лента», рестораны и кафе.

Однако, как сообщили в администрации города, проектная документация парка на рассмотрения не поступала. Не было даже заявления о выдаче разрешения на строительство.

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