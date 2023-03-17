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НовостиПолитика17 марта 2023 4:21

Мэр Барнаула рассказал, когда завершат ремонт моста на Новом рынке

Все работы обещают выполнить в срок
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Вячеслав Франк

Вячеслав Франк

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк на выступлении с отчетом 17 марта обозначил сроки завершения ремонта моста на Новом рынке. Как отметил глава краевой столицы, работы выполнят в срок.

Реконструкция стартовала в 2022 году, а планируют завершить ее в ноябре 2023 года. По словам Франка, сейчас особо остро стоит вопрос транспортного обслуживания. Для решения проблемы разработали дорожную карту.

Мэр напомнил, что в Барнауле ввели долгосрочное тарифное регулирование, благодаря чему отрасль будет более управляемой.