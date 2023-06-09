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НовостиОбщество9 июня 2023 8:15

В поселке Южный под Барнаулом за 10 млн рублей отремонтируют поликлинику

Ремонт пройдет на первом этаже больницы
Александр Коровниченко
Здание поликлиники №10

Здание поликлиники №10

Фото: Минздрав Алтайского края

В поликлиники №10, которая находится в поселке Южном по адресу: ул. Белинского, 2, будет проведен масштабный ремонт. Выделено на это 10 млн рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

Ремонт планируется провести на первом этаже поликлиники для взрослого населения. Как отмечает главный врач больницы Константин Печеников, это одно из самых посещаемых отделений больницы.

В настоящее время проектно-сметная документация отправлена на государственную экспертизу. После нее должен будет пройти аукцион на поиск подрядчика. Закончить ремонт планируется уже к концу 2023 года.

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