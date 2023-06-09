В Алтайском крае 15 выпускников получили 100 баллов за первые экзамены ЕГЭ

Первые экзамены по выбору сдавали более двух тысяч участников Фото: Олег УКЛАДОВ

Для выпускников школ стали известны результаты первых экзаменов ЕГЭ. Максимального результата в химии, географии и литературе добились 15 человек. Этот результат превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщили в Министерстве образования Алтайского края.

В этом году экзамены по выбору по химии, литературе и географии сдавали 26 мая. В Алтайском крае испытания по этим предметам проходили 2 тыс. выпускников. После получения результатов в крае оказалось 15 стобалльников и 115 высокобалльников – тех, кто набрал более 90 баллов.

Особенно в Министерстве образования отметили школу ЗАТО Сибирский, в которой два стобалльных результата один по химии, второй по литературе, и Барнаульский лицей №121, две выпускницы которого показали наилучший результат по литературе

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Общая продолжительность экзамена – 3,5 часа. (подробнее)