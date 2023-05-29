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НовостиОбщество29 мая 2023 4:07

Выпускники алтайских школ сдают ЕГЭ по русскому языку

Общая продолжительность экзамена – 3,5 часа.
Герман Архаров
Только в краевой столице ЕГЭ по русскому сдадут 4045 человек

Только в краевой столице ЕГЭ по русскому сдадут 4045 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

29 мая в Алтайском крае выпускники сдают единый государственный экзамен по одному из основных предметов - русскому языку. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Только в краевой столице ЕГЭ по русскому сдадут 4045 человек, среди которых 3752 выпускника 2023 года.

Экзамены проведут в 19 пунктах на базе школ города, а также 16 пунктов на дому. Кроме того, точки сдачи экзамена находятся в детской туберкулезной больнице и Алтайском краевом клиническом центре охране материнства и детства.

Добавим, что общая продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа.