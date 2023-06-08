Прокуратура проводит проверку в связи со страшным лесным пожаром в Егорьевском районе

К тушению привлекли 216 человек и 54 единицы техники Фото: Прокуратура Алтайского края

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром на территории Ракитовского лесничества в Егорьевском районе, сообщили в ведомстве.

- На месте происшествия работает прокурор района Алексей Рогожин. По результатам будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике, предупреждению возникновению и распространению пожаров, - сказали в ведомстве.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту возгорания. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что держит ситуацию на особом контроле.

- Угрозы населенным пунктам нет. Спасатели продолжают работать в сложных условиях жаркой и сухой погоды. В Егорьевском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Чтобы не допустить огонь к населенным пунктам, из Красноярского авиационного спасательного центра МЧС России направлен самолет-амфибия. Он уже осуществил 2 сброса воды и ушел на дозаправку, после чего продолжит ликвидацию огня с воздуха, - написал губернатор в своем ТГ-канале.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Егорьевском районе увеличилась со 100 до 720 гектаров. К тушению привлекли 216 человек и 54 единицы техники.

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