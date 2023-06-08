Огромный пожар в Егорьевском районе разбушевался на площади в 720 гектаров

Самолет-амфибия БЕ-200ЧС Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Площадь лесного пожара на участке Ракитовского лесничества в Егорьевском районе увеличилась со 100 до 720 гектаров. Пожарные ведут борьбу с огнем в тяжелейших условиях жаркой и сухой погоды, сообщили в ГУ МЧС по краю.

К тушению привлекли 216 человек и 54 единицы техники. Для мониторинга задействованы беспилотные авиасистемы. В управлении МЧС работает межведомственный оперативный штаб.

Также для тушения в Егорьевский район из Красноярского авиационного спасательного центра МЧС вылетел самолет-амфибия БЕ-200ЧС.

Отмечается, что расстояние до ближайших населенных пунктов - около 10 км. Угрозы на данный момент для них нет.

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