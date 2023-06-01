День России в Барнауле 12 июня 2023: куда сходить, программа мероприятий

Фейерверк на День России запустят на площади Сахарова Фото: Олег УКЛАДОВ

12 июня 2023 года в Барнауле отпраздную День России. Куда сходить в этот день, какую программу мероприятий готовят для горожан, обсудили на совещании в мэрии с главой Вячеславом Франком.

Афиша мероприятия на День России в Барнауле 12 июня 2023

Всего в городе запланировали 76 мероприятий. Среди них молодежные и спортивные акции, проекты, конкурсы, соревнования и культурно-массовые программы.

– Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России в Барнауле, будут посвящены единению российских регионов, всенародной помощи жителям освобожденных территорий и героям специальной военной операции. Также найдет свое отражение тема защиты родного языка, культуры народов России, традиций и веры. В праздничных мероприятиях примут участие гости из Донецка и Славяносербска, – рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

Празднование Дня России начнется с 09.00. В Нагорном парке возле стелы «Барнаул – город трудовой доблести» состоится торжественная церемония поднятия государственного флага.

В 11.00 во Дворце культуры города (ул. А. Петрова, 146а) художник Сергей Боженко представит свою выставку «Защитники России, или штрихи будущей Победы», а в 12.00 там же пройдет – праздничный концерт «Мы Россия». На сцене выступит коллектив «Каблучок» из ДНР, вокалисты из ЛНР и лучшие творческие коллективы города.

Основные события праздника будут сосредоточены на площади Сахарова. В первой половине дня пройдут спортивные мероприятия: соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту, а также соревнования по специальным настольным играм для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

А после обеда, с 15.00 начнется праздничная программа «Счастлив тем, что в России живу». На главной сценической площадке, помимо коллективов города выступят артисты из ДНР и ЛНР.

Праздничный фейерверк прогремит на площади Сахарова не как обычно в 22.00, а в 22.30.

Как украсят Барнаула ко Дню России 12 июня 2023

Ожидаемо главным цветовым акцентом в украшении города станет триколор.

– Для формирования единой визуальной среды города предлагается использовать цветовое сочетание государственного флага России. В этом году большое внимание будет уделено флажному оформлению, размещению флаговых костров, объемно-пространственных композиций, – рассказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев.

Украсят основные магистральные улицы, пешеходные зоны. В вечернее время город будет сиять за счет светодиодных элементов на фасадах зданий.