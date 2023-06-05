Губернатор Виктор Томенко посетил Леньковский сельмашзавод

Губернатор на заводе. Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время рабочей поездки в Благовещенский район посетил Леньковский сельмашзавод.

Завод - один из лидеров региона в сельхозмашиностроении. В 2004 году он оказался на грани банкротства, однако предприятие удалось сохранить. Постепенно здесь стали делать полноценные машины и сейчас завод успешно развивается.

На предприятии производят 86 видов техники для сельского хозяйства. Ее закупают более 40 регионов России — от Краснодарского края до Дальнего Востока. Поставки идут и за границу — в Казахстан и Монголию.

За последние два года холдинг, в который входит завод, получил больше 200 млн рублей субсидий. В том числе на расширение производства — по количеству рабочих мест предприятие к 2028 году вырастет почти в 2 раза.

Ранее мы писали о том, что губернатор Виктор Томенко посетил Благовещенский район, где проинспектировал отремонтированные объекты социальной сферы и пообщался с местными жителями