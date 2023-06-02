Губернатор Виктор Томенко: с Благовещенского района мы начинаем большую работу по внедрению алтайского сельского «стандарта»

Виктор Томенко посетил районную больницу. Фото: Антон Федотов

Губернатор Виктор Томенко посетил Благовещенский район, где проинспектировал отремонтированные объекты социальной сферы и пообщался с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В ходе поездки Виктор Томенко побывал в Леньковской школе, где в 2019 году выполнен капитальный ремонт. Губернатор посетил больницу и капитально отремонтированный спортивный комплекс «Дельфин». Также Виктор Томенко пообщался с местными жителями, которые отметили, что многое в районе меняется в лучшую сторону.

Отдельно Виктор Томенко заявил о внедрении «сельского стандарта» - улучшение инфраструктуры в районах края: «Работа должна вестись сразу по нескольким направлениям. Так, в селе Леньки благоустроена центральная площадь, в рабочем поселке Степное Озеро благоустроен парк «Центральный» и аллея Комсомола, появились спортплощадки. Благовещенский район в целом является примером такого базового «стандарта» жизни на селе».