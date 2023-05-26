В Барнауле бизнесвумен получила условный срок за травмы двух девочек на надувном батуте

Батут рухнул на девочек, причинив тяжкий вред здоровью. Фото: скриншот видео «Инцидент Барнаул» со страницы во «Вконтакте»

53-летнюю бизнесвумен из Барнаула осудили за травмирование двух детей на надувном батуте. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщили в следкоме и прокуратуре края.

По данным ведомств, хозяйка батута эксплуатировала его с нарушением технической безопасности. А оператор аттракциона не имела специальных знаний о принципах работы устройства и креплении. Ранее она сообщала владелице о том, что батут не устойчив и приподнимается в воздух. Тем не менее, на него допускались дети, в том числе младшего возраста.

30 мая 2021 года на батуте прыгали девочки 4 и 5 лет. В это время аттракцион полностью подняло в воздух на высоту не менее 4 метров. После он рухнул на девочек, причинив тяжкий вред здоровью.

- Часть узлов крепления была без фиксации, а другая их часть не соединялась с элементами жесткого крепления, поэтому аттракцион подняло, - пояснили в ведомствах.

Суд приговорил предпринимательницу к трем годам лишения свободы условно по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда). Также женщине предстоит выплатить потерпевшим свыше 4 млн рублей.