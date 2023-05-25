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НовостиЭкономика25 мая 2023 10:38

Три крупных завода откроют в Алтайском крае в 2023 году

Один из них - по производству активированного угля
Александра Сапожкова
В Барнауле откроют фабрику Барнаульского меланжевого комбината

В Барнауле откроют фабрику Барнаульского меланжевого комбината

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в 2023 году завершат строительство трех крупных заводов. Об этом сообщил глава региона Виктор Томенко на отчете 25 мая.

Так, по его словам, после масштабной реконструкции запустят Рубцовскую обогатительную фабрику. В Шипуновском районе откроют завод по производству активированного угля. А в Барнауле - фабрику меланжевого комбината за 9 млрд рублей.

Также он отметил успехи работающих заводов. Так, «Комплекс Агро» стал одним из ведущих в России производителей сельхозтехники и лидером по выпуску зерносушилок. Алтайский завод прецизионных изделий - единственным в России поставщиком топливных систем, в том числе для «КАМАЗа». А на «Алтайлесмаше» реализован крупный импортозамещающий проект - производство трактора «Барнаулец».

Томенко отметил, что в минувшем году сельскохозяйственное машиностроение Алтая вошло в список отраслей, показавших рост производства более чем на 10 %.