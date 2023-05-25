ТОП-8 главных идей из отчета-послания Виктора Томенко по развитию Алтайского края

Отчет губернатора Виктора Томенка 25 мая 2023. Фото: Андрей Каспришин

25 мая алтайский губернатор Виктор Томенко выступает с отчетом перед депутатами Алтайского Заксобрания. Это традиционное ежегодное мероприятие - подведение итогов работы за пять лет («пятилетку Томенко») и анонс планов на перспективу. А по сути, это обращение ко всем жителям Алтайского края.

На послании присутствуют депутаты Госдумы и АКЗС, участники СВО, почетные граждане, главы муниципальных образований, представители силовых структур, деловых сообществ, руководители различных отраслей народного хозяйства, представители студотрядов, волонтеры и многие другие. Публикуем ТОП-8 главных идей по развитию Алтайского края, с которыми Виктор Томенко выступает на отчете.

1. Сельское хозяйство

Президент Владимир Путин поручил правительству России проработать проект сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай. Зерно - это новая нефть. Разворот на Восток, выход на азиатские рынки сбыта - федеральный тренд. Проект предполагает, в частности, строительство и модернизацию сети элеваторов, в том числе и в Алтайском крае. Прорабатывается возможность участия региона в нем.

В крае изучается опыт Беларуси, по созданию так называемых благоустроенных комфортных для жизни «агрогородков» на базе крепких хозяйств и крупных деревень. Схожие примеры таких агрогородков в Алтайском крае есть: село Бочкари, Дружба и Еланда в Целинном районе, Покровка в Локтевском, Киприно в Шелаболихинском, поселок Кировский в Смоленском районе и многие другие.

Губернатор планирует внедрение определенного стандарта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры - «алтайского сельского стандарта».

Отчет губернатора Виктора Томенка 25 мая 2023. Фото: Андрей Каспришин

2. Промышленность

В 2023 году в крае будет завершено строительство нескольких заводов. Это отделочная фабрика Барнаульского меланжевого комбината за 9 млрд. Завод по производству активированного угля в Шипуновском районе. После масштабной реконструкции запустится Рубцовская обогатительная фабрика.

Алтайский край должен стать регионом №1 в России на рынке сельхозмашиностроения. Так, Алтайский завод прецизионных изделий стал единственным в стране поставщиком топливных систем, в том числе для «КАМАЗа». Еще один крупный импортозамещающий проект - производство нового трактора «Барнаулец» на заводе «Алтайлесмаш». «Комплекс Агро» - один из ведущих в России производителей сельхозтехники и лидер в стране по выпуску зерносушилок.

3. Медицина

Решение проблем с дефицитом кадров, состоянием медучреждений, доступность врачебной помощи станет одним из безусловных приоритетов Виктора Томенко в своей работе на ближайшую пятилетку.

Так, губернатор принял решение о выделении допсредств на привлечение кадров. За три года планируется направить на эти цели около 1,5 млрд рублей. Доплаты получат молодые специалисты и опытные врачи-наставники. С 1 июля край будет доплачивать врачам старшего возраста по 9 тысяч рублей, а фельдшерам, медсестрам - по 6 тысяч.

Сельским медикам, которые не вошли в проект федеральных ежемесячных доплат, уже выплачено 400 млн рублей.

Также поддерживается краевая инициатива о строительстве жилых домов для врачей и учителей. Томенко поднимал этот вопрос на встречах и с президентом Владимиром Путиным, и с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

4. Образование

В 2022 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» заработал первый в крае современный образовательно-производственный кластер легкой промышленности. В этом году для подготовки кадров для машиностроения и транспортной отрасли будет создано еще два аналогичных центра.

5. Газификация

Подтверждена договоренность Алтайского края с «Газпромом» о расширении краевой программы с изначальным объемом 60 миллиардов рублей. Впервые газовые магистрали будут проложены до западной и южной границ Алтайского края. «Голубое топливо» появится в Рубцовске и Славгороде. Доступ к газу получат жители и предприятия в 26 населенных пунктах 7 районов Алтайского края.

Соглашение с «Газпромом» - самый серьезный проект, учитывающий сооружение дополнительной газовой инфраструктуры, по сравнению с другими регионами России.

6. Города

Барнаул должен стать самым комфортным городом в Сибири. В Бийске – обсуждается создание так называемого «фармаполиса». В бийский биофармацевтический кластер входит 35 предприятий. Амбиция – дальнейшее развитие промышленного производства лекарств.

Рубцовск будет ориентирован на зарубежные рынки, в частности на Казахстан, Узбекистан. Этот город может стать важными «воротами» России в страны Азии, на Восток.

Отчет губернатора Виктора Томенка 25 мая 2023. Фото: Андрей Каспришин

7. Дороги

В крае реализуются большие инфраструктурные проекты. Завершен ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле. Строится трехуровневая эстакада с кольцом и полутуннелем. Приоритет - расширение трассы Р-256 «Чуйский тракт».

Подана заявка на комплексный ремонт дороги на Казахстан по маршруту - Барнаул – Павловск – Кулунда. Движение здесь очень интенсивное, при этом только треть пути соответствует нормам, а на 50 километрах вообще - щебеночное покрытие. Из федерального бюджета на дороги края привлечено около 13 миллиардов рублей.

В ближайших планах - глубокая модернизация регионального аэропорта, взлётно-посадочной полосы.

8.Туризм

Алтайский край - второй Сочи. Регион способен круглогодично «зарабатывать» на туризме и индустрии гостеприимства. Объем заявленных вложений инвесторов только в «Бирюзовую Катунь» - самую большую в России особую экономическую зону туристско-рекреационного типа - превышает 23 миллиарда рублей. Алтайский край станет главным центром оздоровительного туризма в России.