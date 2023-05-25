За пять лет на Алтае в ремонт школ вложено 7,5 млрд рублей

В целом в крае более тысячи школ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за пять лет отремонтировано 450 школ. В ремонт вложено 7,5 млрд рублей. Об этом во время своего отчета о работе за пятилетку сообщил глава региона Виктор Томенко.

Он уточнил, что в целом в крае более тысячи школ. И не меньше половины из них - старше 30 и даже 50 лет. Также в крае отремонтировано более 100 детсадов. И сейчас все дети в регионе обеспечены местами в школах и детсадах.

Глава региона отметил также, что он гордится алтайской инженерной школой и готов ее усиливать.