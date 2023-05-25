Из отстающих – в передовики. Как Алтайский край из аутсайдера становится регионом-лидером

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко 25 мая 2023. Фото: Антон Червяков

25 мая в концертном зале «Сибирь» на двадцатой сессия АКЗС губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил отчет о результатах работы правительства Алтайского края за пять лет - «пятилетку Томенко».

- Я живу в Сибири всю жизнь, побывал во всех ее регионах, многие знаю достаточно хорошо, но с первых дней жизни на Алтае у меня сложилось, а потом и укрепилось убеждение, что Алтайский край – это особое место, земля, на которой живут и работают сильные и уверенные в себе люди. Всех нас объединяет стремление к процветанию и желание благополучия. Поэтому хочу поговорить с вами открыто и откровенно, - начал свою речь губернатор.

Далее он говорил о стоящих перед Алтайским краем проблемах, вызовах и возможностях, о желании искать точки роста, отстаивать интересы края на федеральном уровне. Из отчета стало понятно, что Алтайский край из аутсайдера постепенно становится регионом-лидером.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко 25 мая 2023. Фото: Антон Червяков

Рост в два раза

Судя по заявлениям губернатора, экономика края выросла в два раза по всем ключевым показателям.

Так, в минувшем году валовой региональный продукт достиг почти 1 трлн рублей. Это в 1,8 раза больше, чем было в 2017-ом. Расходы бюджета края в минувшем году составили без малого 200 млрд рублей – в два раза больше, чем пять лет назад. А общий объем инвестиций вырос с 88 млрд в 2017-ом до 146 в этом году - также почти двукратный рост!

- Объем финансовой поддержки из федерального бюджета по всем направлениям в 2022 году составил 80 млрд рублей - в 2018 году сумма составляла всего лишь чуть более 35 млрд, - добавил губернатор.

По его словам, в крае серьезно развиваются производство лекарств, текстильная отрасль, а оборонно-промышленный комплекс, транспортное и сельхозмашиностроение за год по объемам производства выросли на треть.

Рекорды на полях

Алтайский край два года подряд получает рекордные урожаи. Регион продолжает быть первым в производстве гречихи, овса, крупы и муки. Алтай бьет рекорды и по инвестициям в сельское хозяйство: только в прошлом году было закуплено более тысячи новых комбайнов тракторов, и другой техники на 22 млрд рублей.

Объемы надоев увеличились с 4 300 до 5 700 кг/год. По поголовью крупного рогатого скота край занимает 4 место в России. Расширяются и меры поддержки сельхозтоваропроизводителям - почти в 4 раза увеличен размер зерновых субсидий в этом году по сравнению с прошлым.

- Объем поддержки муниципалитетов увеличился за пять лет вдвое: с 24 млрд в 2018 году до более чем 60 млрд в этом, - подчеркнул глава региона.

«Вылечили» медицину

- В 2018 году, когда я только возглавил Алтайский край, оптимизация системы здравоохранения шла полным ходом, и в течение нескольких лет была практически завершена. Тогда было много вопросов и нареканий со стороны жителей края и медиков. Хорошо помню, как мы фактически, а не по отчетам, разбирались с тем, что происходит в отрасли – выезжали на места, разговаривали и с главврачами, и с рядовыми медиками. И слышали, и видели раздражение как медработников, так и пациентов. Стало понятно, что самой медицине края тоже требовалось своего рода лечение, - говорит Виктор Томенко.

Однако ковид в 2021-2022 годах смешал все планы, и только в 2022 году система здравоохранения постепенно начала возвращаться к норме. Удалось прекратить масштабный отток кадров, капитально отремонтировать за пятилетку 882 объекта здравоохранения, а возвести «с нуля» - без малого 90. В прошлом году было построено 18 ФАПов, 10 новых амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Усилена работа медицинских автопоездов. В обновление оборудования в больницах за несколько лет вложено 12 млрд рублей.

За пять лет автопарк «скорой помощи» обновился больше, чем на половину. Практически «с нуля» создана служба «неотложек» при поликлиниках: вместо 26 машин в 2017 году сейчас ежедневно выезжают на вызовы порядка 200.

Также было принято решение о дополнительны выплатах медработникам, которые они называют «губернаторскими».

Центр туризма

В прошлом году больше 2 миллионов человек посетили туристические места Алтайского края. И это далеко не предел. В прошлом году сумма оказанных предпринимателями услуг в сфере туризма составила 9,6 млрд рублей. При этом бюджеты всех уровней пополнились более, чем на 2 миллиарда рублей.

- В плюсе – все жители Алтайского края, потому что полученные дополнительные доходы идут на развитие и благоустройство даже самых отдаленных уголков региона. Алтайский край станет главным центром оздоровительного туризма в России, - подчеркнул губернатор.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко 25 мая 2023. Фото: Антон Червяков

СКАЗАНО

Константин Лукин, политолог:

- Сегодня Виктор Петрович показал себя как сильный и зрелый лидер Алтайского края. И ему по праву есть чем гордится в своей работе. Рост инвестиций, успехи в сельском хозяйстве и промышленности, развитие дорожной сети, вы сами видели сколько раз аплодировал зал, реагируя на речь губернатора. При этом во время отчета я увидел мощный сплав энергии и жизненного опыта - все то, что характеризует Виктора Томенко как настоящего лидера, выразителя интересов всех его жителей. И за пять лет работы губернатору удалось этого добиться. Честно говоря, я открыл Виктора Петровича для себя заново – именно как сибиряка с широкой палитрой эмоций, способного слышать мнение каждого. Открытого, эмоционального, искренне переживающего за Алтайский край.

Антон Васильев, председатель постоянного комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям:

- Результаты работы Виктора Томенко за 5 лет производят колоссальное впечатление. Особо хотелось бы отметить три аспекта в послании губернатора.

Первый – честность и искренность. Губернатор прямо говорит о проблемах. Откровенный разговор мы услышали по всем ключевым отраслям – промышленности, строительству, жизни на селе. Уделено внимание и участникам СВО, и нашим уважаемым педагогам.

Второй – устремлённость в будущее. Все проблемы Виктор Петрович видит в горизонте их решения. Поэтому это послание о возможностях и перспективах, о точках роста и управленческих решениях. У Виктора Петровича мышление государственного деятеля, стратега. У него правильные и перспективные амбиции!

Третий – профессиональная и командная работа. Мне запали в душу слова Виктора Петровича про то, что справимся вместе! Внешние обстоятельства, коронавирус и санкции только сплотили людей. А кризисные явления, на самом деле, это новые возможности!

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