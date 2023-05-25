Алтайский губернатор на отчете выразил соболезнования родным погибших на СВО бойцов

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Фото: Антон Червяков

25 мая на отчете-послании за пять лет работы Виктор Томенко рассказал о поддержке, которую оказывают военнослужащим СВО и их семьям, а также выразил соболезнования родным погибших.

- Все военнослужащие ежедневно рискуют своими жизнями, и, к сожалению, не все возвращаются домой. Сочувствую тем, кто потерял сыновей, отцов, детей и коллег, примите искрение соболезнования. Веры и выдержки семьям, ожидающих возвращения родных с победой! - сказал глава края и попросил поддержать всех бойцов аплодисментами.

Губернатор отметил, что всего в крае действует больше 30 различных мер поддержки, решено за год 2000 обращений. Так, семьи участников СВО освобождены от оплаты за детсад. В школах, колледжах и техникумах обеспечено бесплатное горячее питание. Военнослужащие получают необходимую медпомощь в госпиталях, мобилизованные и добровольцы - в краевых больницах.

- За последний год обеспечено адресное сопровождение каждой семьи участников спецоперации. В кризисных открыты все возможности получить психологическую и правовую помощь, - сказал Виктор Томенко.

Общий объем матпомощи участникам СВО и членам их семей за прошедший год только за счет средств краевого бюджета составил почти 1,2 млрд рублей.