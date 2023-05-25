Алтайского футболиста московского «Спартака» Соболева дисквалифицировали на четыре матча

Сам Соболев позже извинился за свое поведение. Фото: пресс-службы ФК "Спартак-Москва"

Воспитанник барнаульского «Динамо» Александр Соболев, выступающий сейчас за московский «Спартак», по решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицирован на четыре матча.

Напомним, в матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак»—ЦСКА Александр Соболев показал неприличный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши, за что получил от арбитра красную карточку. КДК принял решение дисквалифицировать игрока на четыре матча. По мнению членов комитета это должно повлиять на поведение форварда в будущем.

Однако в самом «Спартаке» заявили, что будет обжаловать решение КДК, как только получит его полный текст.

Что касается Роши, также получившего красную карточку в том матче, то ее отменили. Такое решение обосновали тем, что повторив жест Соболева, он всего лишь хотел обратить на него внимание судьи, а никак не оскорбить его. Просто игрок не владеет русским или английским языком и ему довольно сложно донести информацию. Так что злого умысла спортсмен не имел.