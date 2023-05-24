Завершился прием работ на конкурс Фестиваля «Включайся»

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Рекордное количество работ поступило на конкурс XVIII Фестиваля детских медиа «Включайся»: 587 работ от 326 студий из 148 городов России.

Оценивать проекты будут два состава жюри: профессиональное (взрослое) и детское. Члены жюри Наталья Ломыкина (МГУ, Forbes, Sputnik), Антон Михалёв (лауреат ТЭФИ, художественный руководитель «Включайся»), Вера Оболонкина (телеканал «Карусель»), Рубен Оганесян (телеканал «СОЛНЦЕ», холдинг «Медиа1»), Иван Поморин (ГИТР), Юрий Пронин (студия «Союзмультфильм»), Татьяна Цыварева (телеканалы «Карусель», «МУЛЬТ»), Анна Шнайдер (телеканал «О!») выберут победителей в шести номинациях, а также определят обладателей спецпризов «Лучшее интервью», «Лицо с экрана», «За свежий взгляд». В детское жюри вошли 7 юных медийщиков из городов Екатеринбург, Луганск, Москва, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Они вынесут свой вердикт о лучших работах конкурса.

В этом году фестиваль отмечает совершеннолетие. За эти годы многие из его юных участников уже связали свой профессиональный путь с телевидением, с работой в медиа.

Для «Включайся» подготовлена насыщенная образовательная и развлекательная программа: мастер-классы признанных авторитетов медиасферы, интервью со звездой, разборы конкурсных работ с членами жюри, экскурсии на московские телеканалы, в МГУ и ГИТР, специальный мастер-класс для педагогов детских студий.

Отдельным событием станет конкурс на лучший сюжет, снятый во время фестиваля. В нем примут участие ребята, уже обладающие знаниями и опытом в медиатворчестве (корреспонденты, операторы, режиссеры, монтажеры и т.д.). Вместе с наставниками на профессиональном телевизионном оборудовании они проведут съемки на заданную тему, а затем смонтируют сюжет в телецентре «Останкино». Лучшие съемочные группы будут награждены призами.

Подведение фестивальных итогов состоится на торжественной церемонии награждения победителей 5 июня в киноконцертном зале «Останкино».

Фестиваль «Включайся» ведет свою историю с 2006 года, когда впервые он прошел в Ханты-Мансийске. Идея его создания принадлежит президенту НАТ Эдуарду Сагалаеву (1946 – 2023). В этом году творческий форум пройдет при поддержке Минцифры России и семейного телеканала «Карусель» 3-5 июня. Генеральные партнеры – канал СТС Kids, онлайн-кинотеатр KION. Генеральный телевизионный партнер – Общественное телевидение России (ОТР). Подробная информация о фестивале – на сайте НАТ и на странице «ВКонтакте».