37 тысяч школьников заканчивают учебу в этом году на Алтае

Последний звонок прозвучит 23 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом учебном году школы Алтайского края покинут 37 тысяч выпускников. Сегодня, 23 мая, для них прозвучит последний звонок.

– Поздравляю выпускников, родителей и учителей с окончанием этого важного периода, после которого для ребят начинается новая взрослая большая жизнь. Многим предстоит пройти волнительный период экзаменов, - обратился к виновникам торжества губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он пожелал выпускникам быть смелыми и настойчивыми в жизни и не пугаться перемен.

Напомним, ранее к выпускникам также обратился глава Барнаула Вячеслав Франк. Он поделал им идти к цели, исполнять мечты и не забывать об учителях.