Последний звонок прозвенит 23 мая для барнаульских выпускников

Последние звонки проведут в Барнауле 23 мая Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Во вторник, 23 мая, в Барнауле для выпускников школ прозвучат последние звонки, после чего начнется экзаменационная пора.

В этом году из 11-х классов выпустят больше 3700 ребят. Пользуясь случаем, глава города Вячеслав Франк обратился к ним:

– Примите самые искренние поздравления с окончанием учебного года! Позади уроки, шумные перемены, сложные контрольные. Впереди – последние школьные испытания и выбор дальнейшего пути. Перед вами открываются большие возможности для того, чтобы найти свое место в жизни, - говорит Франк. - От всей души желаю вам, дорогие выпускники, удачи, новых открытий и свершений.

Глава города пожелал выпускникам никогда не сдаваться и идти к своей цели, а также воплощать в жизнь заветные мечты.

А еще следует еще раз поблагодарить своих учителей, которые были рядом на протяжении этого долгого периода.