В Барнауле КамАЗ столкнулся с мотоциклом

Пострадавшего доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 22 мая в краевой столице столкнулись КамАЗ и мотоцикл Yamaha. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

Авария произошла в 15:30 на улице Власихинская, 151. В результате столкновения 32-летнйи мотоциклист получил телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи пострадавшего доставили в горбольницу №1.

Полицейские проводят проверку по факту этой аварии.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае автомобиль врезался в столб и перевернулся.