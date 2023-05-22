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НовостиПроисшествия22 мая 2023 11:20

В Барнауле КамАЗ столкнулся с мотоциклом

Мотоциклиста доставили в больницу
Герман Архаров
Пострадавшего доставили в больницу

Пострадавшего доставили в больницу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 22 мая в краевой столице столкнулись КамАЗ и мотоцикл Yamaha. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

Авария произошла в 15:30 на улице Власихинская, 151. В результате столкновения 32-летнйи мотоциклист получил телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи пострадавшего доставили в горбольницу №1.

Полицейские проводят проверку по факту этой аварии.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае автомобиль врезался в столб и перевернулся.